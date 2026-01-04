الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية

هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
4 يناير 2026 17:49

توجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة الاتحادية.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: محمد بن راشد قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق
الخلوات الوزارية.. نهج مبتكر في العمل الحكومي بقيادة محمد بن راشد

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «خلال عشرين عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، حققت الإمارات الريادة العالمية في الابتكار الحكومي، وتصدرت مؤشرات التنمية والكفاءة والفعالية». 
وأضاف سموه «#شكرا_محمد_بن_راشد على قيادة استثنائية تبرهن كل يوم أن كلمة مستحيل ليست في القاموس الإماراتي».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
الرياضة
شباب الأهلي يبني طموح المنافسة على «الصلابة الدفاعية»
اليوم 18:15
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اقتصاد
نمو قياسي بالزوار وإشغال الفنادق في «ياس» و«السعديات» في 2025
اليوم 18:03
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
علوم الدار
هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية
اليوم 17:49
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اقتصاد
روسيا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً في المنتجات الغذائية الأساسية
اليوم 17:46
«آبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»
اقتصاد
«آبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©