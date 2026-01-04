هزاع بن زايد: شكراً محمد بن راشد على قيادة استثنائية

توجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «خلال عشرين عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، حققت الإمارات الريادة العالمية في الابتكار الحكومي، وتصدرت مؤشرات التنمية والكفاءة والفعالية».

وأضاف سموه «#شكرا_محمد_بن_راشد على قيادة استثنائية تبرهن كل يوم أن كلمة مستحيل ليست في القاموس الإماراتي».