حمدان بن زايد: نختتم مهرجان ليوا 2026 بنسخة ناجحة ومتميزة

حمدان بن زايد: نختتم مهرجان ليوا 2026 بنسخة ناجحة ومتميزة
4 يناير 2026 19:00

أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اختتام مهرجان ليوا 2026 بنسخة ناجحة ومتميزة.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نختتم مهرجان ليوا 2026 بنسخة ناجحة ومتميزة، شهدت تنوعاً في الفعاليات والبرامج، وإقبالاً جماهيرياً كبيراً، عكست مكانة المهرجان التراثية والترفيهية والرياضية».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «أشكر الزوار والشركاء واللجنة المنظمة وفرق العمل والمتطوعين على جهودهم في تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة ليوا التاريخية والثقافية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
مهرجان ليوا
