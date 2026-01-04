حمدان بن زايد: نختتم مهرجان ليوا 2026 بنسخة ناجحة ومتميزة

أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اختتام مهرجان ليوا 2026 بنسخة ناجحة ومتميزة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نختتم مهرجان ليوا 2026 بنسخة ناجحة ومتميزة، شهدت تنوعاً في الفعاليات والبرامج، وإقبالاً جماهيرياً كبيراً، عكست مكانة المهرجان التراثية والترفيهية والرياضية».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «أشكر الزوار والشركاء واللجنة المنظمة وفرق العمل والمتطوعين على جهودهم في تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة ليوا التاريخية والثقافية».

أشكر الزوار والشركاء واللجنة المنظمة وفرق العمل والمتطوعين على جهودهم في تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة ليوا التاريخية