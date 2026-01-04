الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا
4 يناير 2026 22:35

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي مولامبو هايمبي، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية زامبيا.
ورحب سموه، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، بمعالي مولامبو هايمبي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية التنموية للبلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات تنموية مثمرة مع جمهورية زامبيا، بما يعود بالخير والازدهار على شعبي البلدين.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مولامبو هايمبي، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

المصدر: وام
