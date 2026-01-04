الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يصدر دراسة تحليلية حول الشفافية وفهم الخوارزميات

«تريندز» يصدر دراسة تحليلية حول الشفافية وفهم الخوارزميات
5 يناير 2026 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان «فك شفرة الصندوق الأسود للذكاء الاصطناعي: الجهود العالمية نحو الشرح والشفافية»، أعدتها الباحثة نورة المزروعي، مديرة إدارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالمركز.
وتناولت الدراسة واحدة من أهم القضايا الراهنة في عالم الذكاء الاصطناعي، وهي الشفافية وقابلية التفسير في النماذج المعقدة المعروفة بـ«الصندوق الأسود»، التي يصعب فهم آليّات اتخاذ القرار فيها. وأكدت المزروعي أن تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة، كالرعاية الصحية والتمويل، زاد من مطالبة الجهات التنظيمية والمجتمعات بضرورة فهم كيفية عمل هذه الأنظمة، مما أدى إلى حراك عالمي لوضع أُطر تنظيمية واضحة تضمن الشرح والمساءلة.

أخبار ذات صلة
46 قائداً يستكشفون علاقة الذكاء الاصطناعي بالابتكار والمجتمعات
عبدالله المري: نهج مؤسسي متكامل في استشراف المستقبل
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الرعاية الصحية
تريندز
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
4 يناير 2026
فلسطينيون يمرون أمام مبانٍ متضررة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وفد فلسطيني يبحث في القاهرة ملف «معبر رفح»
اليوم 03:06
طلاب بكلية الطب يحضرون دروسهم في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لـ«الاتحاد»: عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في جامعات غزة
اليوم 03:06
سودانية نازحة تتسلم بطانية في مخيم أبو النجا للنازحين بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: «عسكرة الغذاء» تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
اليوم 03:06
رجال إنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: سندافع عن أنفسنا إذا ما فشلت الدبلوماسية
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©