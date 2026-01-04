«تريندز» يصدر دراسة تحليلية حول الشفافية وفهم الخوارزميات

أبوظبي (الاتحاد)



أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان «فك شفرة الصندوق الأسود للذكاء الاصطناعي: الجهود العالمية نحو الشرح والشفافية»، أعدتها الباحثة نورة المزروعي، مديرة إدارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالمركز.

وتناولت الدراسة واحدة من أهم القضايا الراهنة في عالم الذكاء الاصطناعي، وهي الشفافية وقابلية التفسير في النماذج المعقدة المعروفة بـ«الصندوق الأسود»، التي يصعب فهم آليّات اتخاذ القرار فيها. وأكدت المزروعي أن تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة، كالرعاية الصحية والتمويل، زاد من مطالبة الجهات التنظيمية والمجتمعات بضرورة فهم كيفية عمل هذه الأنظمة، مما أدى إلى حراك عالمي لوضع أُطر تنظيمية واضحة تضمن الشرح والمساءلة.