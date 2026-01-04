«تنمية المجتمع» تبحث التعاون مع المؤسسات الاجتماعية في مصر

دبي (الاتحاد)



قامت هيئة تنمية المجتمع بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية. وتأتي الزيارة في سياق السعي المستمر لدعم السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية.

وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء في الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والأكاديمية المتخصصة، بحث خلالها الطرفان سُبل تعزيز التعاون في مجالات العدالة الاجتماعية، والبحث العلمي التطبيقي، وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياسات الاجتماعية والتدخلات الوقائية.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أهمية هذا التعاون في تعزيز البحث الاجتماعي التطبيقي وبناء القدرات البحثية المشتركة، بما يُسهم في وضع حلول علمية مستندة إلى البيانات والأدلة لدعم السياسات العامة وصنع القرار.

وخلال لقاء الوفد مع سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، حمد الزعابي، أكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية في كلا البلدين، وأشاد بجهود هيئة تنمية المجتمع في تحقيق أهدافها النبيلة في مجال التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.