الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح النعيمي والعامري

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
5 يناير 2026 03:03

العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد صالح بن سمحان النعيمي، بمناسبة زفاف نجلها «صالح» إلى كريمة أحمد عبدالله بوغنيم العامري.
وأقيم الحفل في مجلس الجفير بمدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

