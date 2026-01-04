«أمسيات الظفرة» تحتفي بالثقافة الإماراتية الأصيلة

الظفرة (الاتحاد)



تحتضن منطقة الظفرة خلال الفترة من 2 إلى 11 يناير 2026 فعالية «أمسيات الظفرة»، التي ينظمها حصن الظفرة يومياً من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً، في أجواء تراثية تعكس أصالة الموروث الإماراتي وتبرز غنى الثقافة المحلية. وتهدف الفعالية إلى إحياء التراث الشعبي، وتعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الحرف التقليدية، والأنشطة التفاعلية، والعروض الحية التي تحاكي تفاصيل الحياة الإماراتية القديمة، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة للزوار من مختلف الفئات العمرية.

وتتضمن «أمسيات الظفرة» عروضاً حيّة للحرف التقليدية، من بينها إعداد القهوة العربية، والتلي، والسدو، والخوص، إلى جانب ورش عمل حرفية تتيح للجمهور فرصة التعرف عن قرب على هذه الحرف وممارستها بإشراف مختصين. كما تضم الفعالية سوقاً شعبياً يقدم مجموعة من المأكولات التقليدية، إضافة إلى الألعاب الشعبية التي تعكس ملامح من التراث الاجتماعي الإماراتي.

وتقام الفعالية في حصن الظفرة، أحد أبرز المعالم التاريخية في المنطقة، ما يمنح الزوار تجربة ثقافية فريدة تجمع بين عبق المكان وقيمة المحتوى، ويعزز من دور الحصون التاريخية مراكز نابضة بالأنشطة الثقافية والمجتمعية.