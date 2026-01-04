مزاينة الإبل تتوج الفائزين في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة

الظفرة (الاتحاد)



توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19، أمس، الفائزين بمزاينة الإبل في أشواط سن الحقايق للإبل المحليات والمجاهيم، وذلك ضمن فعاليات المحطة الختامية للمهرجان، التي تستمر حتى 22 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة بأبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج خليفة سهيل المزروعي، ضيف شرف المزاينة، وعبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق الشركاء - محليات عن فوز «حميا» لمالكها حميد عبد الله محمد القريني بالمركز الأول، وحلت في المرتبة الثانية «مفنوده» لمالكها عبدالله محمد عبدالله السعدي، بينما ذهب المركز الثالث إلى «اريـام» لمالكها محمد حمد قماد المنصوري.

وفي شوط حقايق الشركاء - مجاهيم، فازت بالمركز الأول «سمو» لمالكها مسفر عجب مسفر العجب المري، وجاءت في المركز الثاني «تـــواريـــخ» لمالكها صالح محسن صالح مبخوت المنهالي، ونالت المركز الثالث «زعامه» لمالكها فهد راشد فهد النتيفات. وذهب المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات إلى «العامرة» لمالكها صالح جويعد سالم المنصوري، وحلت في المركز الثاني «جمرا» لمالكها صالح راشد صالح حسن المهري، بينما ذهب المركز الثالث إلى «الاندلس» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم عن فوز «الـقعوده» لمالكها فيصل محمد سعيد حمد أبوصلعه بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «العشوا» لمالكها محمد عوض ناجي عيضة المنهالي، بينما ذهب المركز الثالث إلى «منيفه» لمالكها فاطمه سعيد سالم المنهالي.

وأحرزت المركز الأول في الشوط الرئيسي حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات «ظبي الفلا» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وجاءت في المركز الثاني «وسم» لمالكها سلطان محمد سعيد حسن المنهالي، ونالت المركز الثالث «سمحه» لمالكها خالد محمد سعيد علي الرشيدي.

وفي الشوط الرئيسي حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم حصدت المركز الأول «خنوف» لمالكها مبارك محمد بن قران المنصوري، وذهب المركز الثاني إلى «قعودة ابن عبيان» لمالكها مبارك دحيم عبيان الطوال الدوسري، بينما حلت بالمركز الثالث «معروفه» لمالكها سعد مبخوت المقابلـه الدوسري.



أشواط الحقايق

دخلت صباح أمس الإبل المشاركة في أشواط الحقايق، لأبناء القبائل «تلاد 3، وتلاد 4، وتلاد 5» لفئتي المحليات والمجاهيم، وسيتم إعلان نتائج المنافسات اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد، ومن خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.