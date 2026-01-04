رئيس الدولة: نحتفي بقيادة استثنائية مُلهمة  ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة الاتحادية، أننا نحتفي بقيادة استثنائية مُلهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجّه دائماً نحو المستقبل.

وكتب صاحب السمو رئيس الدولة، عبر منصة «إكس»، أمس: «في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، نحتفي بقيادة استثنائية ملهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجه دائماً نحو المستقبل. حفظ الله بو راشد وبارك في عمره لنواصل العمل معاً من أجل تحقيق طموحات الإمارات التي لا تحدّها حدود في التقدم والتنمية، وصنع المستقبل الأفضل والأجمل لشعبها».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بنى خلال عشرين عاماً من العطاء، منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي.

وكتب سموه، عبر منصة «إكس»، أمس: «عشرون عاماً من العطاء، بنى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد: «نهنئ سموه ونعتز بمسيرته وإنجازاته وفكره الاستباقي الذي شكّل نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير».

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قيادة الحكومة الاتحادية هي مسيرة استثنائية تستشرف المستقبل في العمل الحكومي برؤية تنموية حافلة بالإنجازات.

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة الذكرى العشرين لتولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة مجلس الوزراء، إن العمل الحكومي الذي رسّخه سموه أصبح نموذجاً يُحتذى به عالمياً في الكفاءة الحكومية والابتكار والريادة في جميع المجالات.

وأضاف سموه أن قيادة محمد بن راشد آل مكتوم تتخذ من العمل الجماعي نهجاً ومن الرؤية الاستباقية أسلوباً، حيث رسّخت فكراً لا يعرف المستحيل، محوِّلة الطموحات إلى إنجازات، وروح الفريق الواحد إلى قوة دافعة تصنع الفارق وتؤسِّس لريادة تنموية مستدامة لتبقى دولة الإمارات في الصدارة دائماً تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.