علوم الدار

«إمباور»: محمد بن راشد جسّد نموذجاً فريداً في القيادة الملهمة

«إمباور»: محمد بن راشد جسّد نموذجاً فريداً في القيادة الملهمة
5 يناير 2026 03:02

دبي (الاتحاد) 

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «يشرّفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فقد جسّد سموّه، على مدى عقدين من الزمن، نموذجاً فريداً في القيادة الملهمة القائمة على الرؤية الاستشرافية، والعمل الدؤوب، والقدرة الاستثنائية على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات نوعية وضعت دبي في مصاف المدن العالمية الرائدة». 
وأضاف: «بفضل هذا النهج القيادي المتفرّد، تحولت دبي إلى مدينة عالمية تنبض بالحيوية والابتكار، ووجهة مفضّلة للعيش والعمل والاستثمار، ومثال متقدم في التخطيط الحضري المستدام، وجودة الحياة، وكفاءة البنية التحتية. كما رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مكانة حكومة دولة الإمارات كنموذج عالمي في التميز المؤسسي، والحوكمة الرشيدة، واستشراف المستقبل وصناعته، بما يعزّز تنافسية الدولة وريادتها على مختلف المستويات». 

مدينة المستقبل
واختتم بالقول: «وبهذه المناسبة الغالية، نؤكد تجديد عهد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهد الله تعالى أن نواصل العمل بإخلاص ومسؤولية، للمساهمة في تحقيق رؤية سموّه بأن تكون دبي مدينة المستقبل، ونموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار، بما يضمن مستقبلاً مزدهراً للأجيال القادمة».

 

 

