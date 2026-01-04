الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي»: نعبّر عن فخرنا بقيادتنا الرشيدة

«إسلامية دبي»: نعبّر عن فخرنا بقيادتنا الرشيدة
5 يناير 2026 03:01

دبي (الاتحاد)

قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونستحضر مسيرة استثنائية لقائدٍ عظيم صنع المجد برؤية لا تعرف المستحيل، ورسّخ نهج الريادة، وقيم العطاء، والتميز، واستشراف المستقبل، وجعل من مسيرة الوطن، قصة نجاح تُلهم العالم». 
وأضاف المهيري: «ونعبّر عن فخرنا بقيادتنا الرشيدة، مجددين العهد على المُضي خلف توجيهاتها الرشيدة لأداء رسالتنا لتعزيز الهوية الوطنية وخدمة المجتمع، والإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات الدولة ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

