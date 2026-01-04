الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي للثقافة»: محمد بن راشد.. مدرسة متفرّدة في القيادة والريادة

«دبي للثقافة»: محمد بن راشد.. مدرسة متفرّدة في القيادة والريادة
5 يناير 2026 03:02

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الرابع من يناير يمثّل علامة فارقة وفرصة للتأمل في مسيرة دبي الحافلة بالإنجازات، وما حققته من قفزات نوعية بفضل نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ورؤاه المتفردة التي جعلت من الإمارة حاضنةً للتنوع الثقافي ومركزاً للإبداع، ووجهةً مفضّلة للعيش والعمل والزيارة. وقالت: «نُجدّد الولاء لقائد ملهم يؤمن بالتميّز والابتكار، وبتحقيق المراكز الأولى في شتى المجالات، حيث قدّم سموّه نموذجاً استثنائياً ومدرسةً متفرّدة في القيادة والريادة، أساسها الاستثمار بالإنسان وصناعة قادة الغد، واستشراف المستقبل».

