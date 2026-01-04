الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

حمد عبيد المنصوري: دبي شكلت قصة مُلهِمة في التحول الرقمي

5 يناير 2026 03:02

دبي (الاتحاد) 

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن مسيرة إمارة دبي خلال العقدين الماضيين شكّلت قصّة مُلهِمة في التحول الرقمي الشامل الذي يضع الإنسان في صميم الرؤى الاستراتيجية وصنع المستقبل، وذلك تزامناً مع مرور 20 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة.
وأكد المنصوري أن دبي نجحت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في تقديم نموذج تنموي متكامل ومستدام جعل من التكنولوجيا والبيانات ركيزتين أساسيتين لتعزيز سعادة الإنسان وديناميكية الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإمارة انتقلت من تبنّي الحلول الرقمية إلى توظيفها كأدوات استراتيجية لإعادة تصميم الخدمات وبناء بيئة رقمية شاملة تجسّدت في مبدأ المدينة كخدمة، بما أسهم في تسهيل حياة الناس، ورفع كفاءة الحكومة، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الرقمي والابتكار.
وأوضح أن دبي رسّخت مكانتها عالمياً كمدينة تُدار بالذكاء والبيانات، وتستثمر أحدث التقنيات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتسريع اتخاذ القرار واستشراف المستقبل.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: نحتفي بقيادة استثنائية مُلهمة  ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية
محمد بن راشد.. ملهم الأجيال ومحقق الآمال
حاكم دبي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
دبي الرقمية
