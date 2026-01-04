الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بشرية دبي»: الحكومة منصة للابتكار وصناعة المستقبل

«بشرية دبي»: الحكومة منصة للابتكار وصناعة المستقبل
5 يناير 2026 03:02

دبي (الاتحاد)

قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تُشكّل الذكرى العشرون محطةً وطنيةً نستحضر فيها مسيرة قيادية استثنائية أعادت تعريف مفهوم القيادة، وجعلت من الإنسان محور التنمية، ومن الحكومة منصة للابتكار وصناعة المستقبل، ومن دبي نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز. فعلى امتداد عقدين من العمل المتواصل، رسّخ سموه نهجاً قيادياً يقوم على استشراف الفرص قبل التحديات، وتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وبناء منظومة حكومية مرنة وسريعة الاستجابة، تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالكفاءات البشرية، وأن الريادة تُصنع بعقول مبدعة وفرق عمل قادرة على التفكير الخلّاق وصنع الأثر».
وأضاف: «لقد انعكست هذه الرؤية الطموحة في التحولات النوعية التي شهدتها دبي، حيث أصبحت المرونة والجاهزية والعمل بروح الفريق والارتقاء بجودة الحياة ركائز أساسية في مسيرة التنمية، وهو ما تجلّى في تصدّر دولة الإمارات ودبي مؤشرات التنافسية العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار واستقطاب المواهب. وفي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نستمد من فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجنا في تطوير رأس المال البشري الحكومي، وبناء بيئة عمل محفّزة ومرنة ومواكبة للتحولات المتسارعة، تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتستثمر في الكفاءات، وتُعد قيادات المستقبل القادرة على قيادة المرحلة المقبلة بثقة واقتدار».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: نحتفي بقيادة استثنائية مُلهمة  ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية
محمد بن راشد.. ملهم الأجيال ومحقق الآمال
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
بشرية دبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تحذيرا للسائقين
4 يناير 2026
فلسطينيون يمرون أمام مبانٍ متضررة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وفد فلسطيني يبحث في القاهرة ملف «معبر رفح»
اليوم 03:06
طلاب بكلية الطب يحضرون دروسهم في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لـ«الاتحاد»: عودة تدريجية للتعليم الوجاهي في جامعات غزة
اليوم 03:06
سودانية نازحة تتسلم بطانية في مخيم أبو النجا للنازحين بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: «عسكرة الغذاء» تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
اليوم 03:06
رجال إنقاذ في موقع مبنى سكني تعرض لغارة جوية روسية في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي: سندافع عن أنفسنا إذا ما فشلت الدبلوماسية
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©