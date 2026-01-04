«العليا للتشريعات»: نحتفي بمحطة مجيدة في تاريخ الوطن

دبي (الاتحاد)



قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «نحتفي بمحطة مجيدة في تاريخ الوطن وذاكرة أبنائه، مستذكرين ما حققتهُ الإمارة من نَقَلاتٍ نوعية وإنجازاتٍ استثنائية في شتى المجالات، وما بَلَغتهُ من مكانةٍ عالمية، في ظل قيادته الرشيدة».

وأضاف: «تُلخِّص هذه المناسبة مسيرةً من العطاء والإنجازات، رسَّختْ خلالها إمارة دبي مكانتها الرائدة حاضنةً للطموح والابتكار ومنارةً لاستشراف المستقبل، ونموذجاً تنموياً استثنائياً ومركزاً حيوياً في المشهد التجاري العالمي، بفضل الرؤية الاستشرافية والنهج القيادي والإداري المتفرِّد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».