الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

سالم بن سلطان القاسمي: محمد بن راشد قدّم تجارب رائدة في الإدارة

سالم بن سلطان القاسمي: محمد بن راشد قدّم تجارب رائدة في الإدارة
5 يناير 2026 03:02

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يعد نموذجاً عالمياً متفرداً في القيادة وقائداً استثنائياً، تنظر إليه شعوب العالم باحترام وتقدير لما قدّمه من تجارب رائدة في الإدارة، واستطاع ببصيرته صناعة المستقبل.
 وقال الشيخ سالم بن سلطان، بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء، إن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحكومة الاتحادية، قدمت للعالم نموذجاً استثنائياً في العمل الحكومي، مرسخة مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في الفاعلية والإنجاز.

رأس الخيمة
حاكم دبي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
