علوم الدار

محمد بن سعود: مسيرة قيادة استثنائية

محمد بن سعود: مسيرة قيادة استثنائية
5 يناير 2026 03:02

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن سيرة إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انعكاس لرؤية سموه الفريدة، نستحضر من خلالها مسيرة قيادة استثنائية أعادت تعريف مفهوم القيادة، وجعلت من الرؤية الواضحة والعمل الجاد ثقافة دولة، ومن الطموح مشروعاً وطنياً لا يعرف الحدود.
وقال، بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء، إن سموه قاد تجربة فريدة نقلت دبي والإمارات إلى مصاف النماذج العالمية، ورسّخت أن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأن الزمن لا يُنتظر بل يُصنع، وأن المستحيل لا مكان له حين تقترن الإرادة بالعمل والإنجازات.
وأوضح سموه: نستلهم من سموه مدرسة قيادية ألهمت العالم، وقدّمت نموذجاً عربياً واثقاً يؤمن بأن الحلم الكبير حق مشروع لمن يملك الشجاعة على تنفيذه، حفظه الله، وأدام عليه الصحة والعافية، ودامت الإمارات قوية شامخة بقيادتها الحكيمة وطموحها الذي لا يتوقف.

ولي عهد رأس الخيمة
محمد بن سعود القاسمي
رأس الخيمة
حاكم دبي
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
