أحمد بن محمد: منكم تعلّمنا أن الريادة قرار والمركز الأول ثقافة

دبي (الاتحاد)



بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسة الحكومة الاتحادية، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن سموه قائدٌ لا يكتفي بصناعة الإنجاز، فهو يؤمن بالريادة العالمية من أجل شعبنا… وقد رفع سقف الطموح، وحوّل الرؤية إلى واقع، والمستحيل إلى نقطة انطلاق.

وكتب سموه في منصة «إكس» أمس: «شكراً محمد بن راشد… قائدٌ لا يكتفي بصناعة الإنجاز، فهو يؤمن بالريادة العالمية من أجل شعبنا… محمد بن راشد رفع سقف الطموح، وحوّل الرؤية إلى واقع، والمستحيل إلى نقطة انطلاق… منكم تعلّمنا أن الريادة قرار، وأن المركز الأول ثقافة، وأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، ونحن نمضي على نهجك بثقة، ونؤمن أن القادم في بلادنا أفضل».