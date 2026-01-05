حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الدولة خلال اليوم الاثنين.وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

ودعا الأرصاد إلى توخي الحذر حيث أشار إلى توقعاته باستمرار الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة والتي تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام وذلك حتى الساعة 13:00 اليوم الإثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.