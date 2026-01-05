نجاح أول حقن للعلاج الجيني لاعتلال الهيموغلوبين في أبوظبي

نجح مستشفى ياس كلينك - مدينة خليفة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC"، وشركة "فيرتيكس"، بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي، في تقديم أول حقن للعلاج الجيني لاضطرابات اعتلال الهيموغلوبين، باستخدام علاج "CASGEVY" القائم على تقنية تعديل الجينات " كريسبر/كاس9 - CRISPR-Cas9"، في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة.



ويمثل هذا الإنجاز خطوة محورية تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية والابتكار الطبي، وتفتح آفاقاً علاجية جديدة للمرضى المصابين باضطرابات الدم الوراثية، لاسيما فقر الدم المنجلي والثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم.



وتعتمد تقنية " كريسبر/كاس9 - CRISPR-Cas9" للعلاج الجيني على مبدأ التعديل الدقيق للجينات المسببة للأمراض، من خلال استهداف تسلسلات محددة من الحمض النووي باستخدام الحمض النووي الريبي "RNA" الموجّه، فيما يعمل إنزيم "9Cas" كمقص جزيئي يقطع الحمض النووي في الموقع المطلوب، ما يسمح بتصحيح الخلل الجيني من جذوره.



ويعد هذا التطور أحد أكثر التقنيات تقدّماً في العالم في مجال العلاجات الشخصية والدقيقة. ويستخدم العلاج الجيني "CASGEVY" لعلاج المرضى من عمر 12 عاماً فما فوق، المصابين بفقر الدم المنجلي مع نوبات الانسداد الوعائي المتكررة، أو مرضى الثلاسيميا المعتمدين على نقل الدم. كما سيتمكن المرضى المؤهلون من الحصول على العلاج بناء على تقييم الطبيب المعالج ووفق المعايير المعمول بها.



وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن أبوظبي تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ منظومة صحية ذكية وعالية الكفاءة، من خلال تبنّي التقنيات التكنولوجية المتقدمة والعلاجات الجينية الحديثة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعافي ويمنح المرضى فرصاً أفضل لحياة صحية مستقرة.



وأشارت إلى أن نجاح تقديم أول حقن للعلاج الجيني المتقدم لاضطرابات اعتلال الهيموغلوبين في مستشفى ياس كلينك، يعكس التزام الدائرة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الرعاية الصحية.



من جهتها أوضحت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مستشفى ياس كلينك، أن الشراكة مع شركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، مثل شركة "فيرتيكس"، تمثل خطوة استراتيجية مهمة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات وأولوياتها الوطنية في تطوير القطاع الصحي. وبيّنت أن هذا التعاون يسهم في إتاحة علاجات جينية متقدمة للمرضى المصابين بأمراض وراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، مشيرة إلى أن العلاج المعتمد على تقنية كريسبر/كاس9 يُعد نقلة نوعية في علاج هذه الحالات، ويعكس حرص المستشفى على تقديم أحدث الحلول الطبية المعتمدة عالمياً لتحسين جودة حياة المرضى.

من جانبه أكد هشام حجر، المدير العام لشركة "فيرتيكس" في دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية التعاون مع مستشفى ياس كلينك في تقديم أول علاج قائم على تقنية كريسبر "CRISPR-Cas9" في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو توفير علاجات تحويلية مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض مثل فقر الدم المنجلي والثلاسيميا المعتمدة على نقل الدم، بما يدعم رسالة الشركة في تحسين حياة المرضى في الدولة والمنطقة.