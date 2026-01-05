الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

عمار بن حميد يقدّم واجب العزاء في وفاة سالم عبدالله الدوسري وعائشة مبارك عبدالله

5 يناير 2026 12:54

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لهما بإذن الله، سالم عبدالله سعود الدوسري، وعائشة مبارك عبدالله، وذلك خلال زيارته مجلسي العزاء في مجلسي العامر، وعبدالله أمين الشرفاء في عجمان.

وأعرب سموه، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الفقيدين، سائلاً العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

المصدر: وام
عمار بن حميد
عمار بن حميد النعيمي
