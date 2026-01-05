الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"مرصد الختم" ينجح في تصوير "سديم الحبار" من سماء الإمارات

"مرصد الختم" ينجح في تصوير "سديم الحبار" من سماء الإمارات
5 يناير 2026 14:32

نجح مرصد الختم الفلكي، الواقع في صحراء أبوظبي، في تصوير "سديم الحبار" السماوي شديد الخفوت والذي يُعد من أصعب الأجرام السماوية التي يمكن رصدها من جنوب الجزيرة العربية، وذلك عقب محاولات متواصلة استمرت قرابة عام ونصف، ليُضاف هذا الإنجاز إلى سجل دولة الإمارات في مجال الرصد والتصوير الفلكي المتقدم.

وأكد المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن هذا السديم يتميز بخفوته الشديدة، إذ لم يُكتشف إلا قبل عدة سنوات، إضافة إلى كونه لا يرتفع كثيراً عن الأفق عند رصده من المناطق الجنوبية، ما يحد من عدد ساعات تصويره خلال الليلة الواحدة، فضلاً عن أن انخفاضه وقربه من الأفق يزيدان من ضعف سطوعه، الأمر الذي يجعل تصويره تحدياً علمياً وتقنياً كبيراً.

أخبار ذات صلة
"قضاء أبوظبي" تعتمد مشاريع معززة بالذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
إطلاق "فالكون للاستدلال" كأفضل نموذج ذكاء اصطناعي عالمي بحجم 7B

وأوضح أن السديم الذي جرى تصويره يُعرف باسم "سديم الحبّار"، نظراً لشكله الذي يشبه الحبّار، ويظهر في الصورة باللون الأزرق، حيث يبدو أمام سديم آخر لامع وواضح هو "سديم الخفاش الطائر"، الذي يظهر بلون أحمر لامع، وقد أُطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله الذي يشبه الخفاش الطائر.

وأضاف أن النجم شديد السطوع الواقع في الجزء المركزي من سديم الحبّار هو النجم "HR 8119"، وهو نظام نجمي ثلاثي، مشيراً إلى أن الموقع الظاهري للسديم وخصائصه تدل على أنه يقع داخل سديم الخفاش الطائر، ما يرجّح أنه انطلق قبل نحو 90 ألف سنة بواسطة النجم "HR 8119"، ومع ذلك، لا يمكن استبعاد فرضيات أخرى، من بينها أن يكون سديمًا كوكبيًا ثنائي القطب، أو ناتجًا عن حدث انفجاري في نجم ضخم من نوع "AGB" أو ما بعد"AGB" لم يتم التعرف عليه بعد.

 

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
الإمارات
الفلك
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأزمة
اليوم 14:47
وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" تعلن عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول
اليوم 14:41
نوف النقبي: التراث والحياة البرية مسؤولية مشتركة لحماية الإرث
الترفيه
نوف النقبي: التراث والحياة البرية مسؤولية مشتركة لحماية الإرث
اليوم 14:32
"مرصد الختم" ينجح في تصوير "سديم الحبار" من سماء الإمارات
علوم الدار
"مرصد الختم" ينجح في تصوير "سديم الحبار" من سماء الإمارات
اليوم 14:32
الحلقة المباشرة الـ 11 من "شاعر المليون" تنطلق غداً
التعليم والمعرفة
الحلقة المباشرة الـ 11 من "شاعر المليون" تنطلق غداً
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©