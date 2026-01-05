الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي

محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي
5 يناير 2026 15:25

ترأّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.

 

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا خلاله مسيرة مجلس الوزراء خلال العشرين عاماً السابقة، والتي استطاعت خلالها الحكومة الاتحادية وعبر 16 ألف قرار، وآلاف فرق العمل، وميزانيات تجاوزت تريليوناً ومائة مليار درهم، إعادة هندسة العمل الحكومي في الدولة عبر تسهيل الخدمات، ومراجعة التشريعات، وتحديث البنية التقنية والاستثمارية والافتراضية والقانونية، والانتقال لمرحلة جديدة من العمل التنموي. دولة الإمارات اليوم بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، رسّخت مسيرة تنموية نموذجية، حيث تتصدّر الدولة العالم في أكثر من 280 مؤشراً تنموياً في رفاهية المواطن وتعليمه وصحته وإسكانه، وفي علاقاتنا التجارية والاقتصادية ومكانتنا العالمية في الذكاء الاصطناعي وصناعات الفضاء، والأصول السيادية، واستقطاب أفضل المواهب، وفي العمل كنقطة وصل اقتصادية تربط شرق العالم بغربه».

وأضاف سموّه: «قبل 20 عاماً قرّرنا أن نسعى للمركز الأول.. البعض شكّك … واليوم، بحمد الله، أصبحت الإمارات نموذجاً تنموياً تسعى الدول لتقليده، ونصدّر نموذجه لأكثر من 55 دولة حول العالم، وسيستمر التفوق تحت مظلّة الاتحاد، وبتوجيهات قائد الاتحاد محمد بن زايد.. قادمنا أفضل بإذن الله.. مستبشرين ومتفائلين ونبشّر شعبنا بالعزّ والرّفعة والحياة الطيبة لأجيالنا القادمة بإذن الله».


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الوزراء
محمد بن راشد
