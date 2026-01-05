الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تطلق حملة «دفء وأمان» لغزة بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية

«الفارس الشهم 3» تطلق حملة «دفء وأمان» لغزة بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية
5 يناير 2026 15:20

أطلقت عملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة «دفء وأمان»، التي تستهدف توفير مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر المتضررة في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناة العائلات في ظل الظروف الجوية القاسية، ويعزّز قدرتهم على مواجهة برد الشتاء القارس وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتجسيداً لقيم التضامن الإنساني والوقوف إلى جانب المتضررين في الظروف القاسية.

وتشمل الحملة توزيع نحو 95 ألف قطعة ملابس وأغطية على الأسر المتضررة في القطاع، في إطار مساعٍ إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.

وتأتي حملة «دفء وأمان» ضمن مبادرة كسوة الشتاء التي أطلقتها عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تستهدف الوصول إلى مليون مستفيد في قطاع غزة، وذلك حمايةً لهم من البرد القارس، وتعزيزاً لجهود توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.

وأكدت عملية «الفارس الشهم 3» أن حملة «دفء وأمان» تعكس النهج الإنساني الثابت لدولة الإمارات، القائم على الاستجابة السريعة والمسؤولة لمعاناة الشعوب المتضررة، وترسيخ مبدأ أن العمل الإنساني التزام دائم لا يرتبط بزمان أو ظرف، مشددةً على أن دعم الأشقاء في غزة يأتي امتداداً لسياسة إنسانية واضحة، تجعل حماية الإنسان وصون كرامته أولوية، وتترجم القيم الإماراتية إلى مبادرات فاعلة تخفف الألم وتمنح الأمل في أشد الأوقات قسوة.

وأشارت العملية إلى أن الحملة مستمرة خلال المرحلة المقبلة، وستتواصل جهودها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يعكس التزامها الإنساني الثابت ودورها الريادي في دعم الأشقاء في قطاع غزة، ضمن منظومة العمل الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
غزة
