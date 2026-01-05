«أبوظبي للدفاع المدني» تختتم مشاركتها في «ليوا الدولي 2026»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتها في فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، التي أُقيمت في منطقة الظفرة، وذلك بعد حضور ومشاركة مجتمعية واسعة عكست التزام الهيئة بتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ ثقافة السلامة، من خلال تجربة متكاملة جمعت بين التوعية والتدريب والرياضة والترفيه والتراث. وكرّم العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الفائزين بمنافسات بطولة تحدي اللياقة البدنية لرجال الإنقاذ والإطفاء، التي أُقيمت ضمن الفعاليات، مشيداً بالمستويات المتقدمة التي أظهرها المشاركون، ومؤكداً أن تنظيم مثل هذه البطولات، يُسهم في تعزيز الجاهزية الشاملة، وترسيخ ثقافة الوقاية، ودعم المبادرات المجتمعية، التي تسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة. وأسفرت نتائج الفئة الاتحادية عن فوز هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالمركز الأول، تلتها إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة في المركز الثاني، ثم إدارة الدفاع المدني بالفجيرة في المركز الثالث.



وتضمّنت البطولة ثلاث فئات رئيسية، شملت الفئة المجتمعية لتحدي اللياقة البدنية لفئتي الرجال والسيدات، وفئة تحدي رجال الإطفاء المخصّصة لمنتسبي الهيئة، إلى جانب فئة قطاع الإطفاء على مستوى الدولة. وأكدت الهيئة أن تنظيم البطولة يأتي تقديراً لجهود رجال الإنقاذ والإطفاء وتضحياتهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتسليطاً للضوء على دورهم الحيوي في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة الاستجابة للطوارئ، وترسيخ مفاهيم السلامة والجاهزية. وشهد مخيم الهيئة على مدار أيام المهرجان إقبالاً واسعاً وتفاعلاً من مختلف فئات المجتمع، حيث قدّمت الهيئة برامج وأنشطة توعوية وتدريبية متنوعة، ركّزت على رفع جاهزية الأفراد للتعامل مع الحالات الطارئة، والتعريف بإجراءات السلامة من الحرائق، ومبادئ الإسعافات الأولية، إلى جانب التوعية بكيفية التصرف السليم في مختلف المخاطر المحتملة. وتضمّنت فعاليات المخيم تنظيم ورش تدريبية، وعروضاً ميدانية تفاعلية، وأنشطة تعليمية وترفيهية مخصّصة للأطفال والعائلات، هدفت إلى إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب مبسط ومبتكر، يعزّز مفهوم الوقاية والسلامة كنهج حياة، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستعداداً. وأكدت الهيئة أن مشاركتها في مهرجان ليوا الدولي تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطاق التواصل المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة السلامة، بما ينسجم مع توجّهات إمارة أبوظبي في دعم جودة الحياة، وبناء مجتمع آمن ومستدام.