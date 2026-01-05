الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس صحو وسحب منخفضة واحتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
5 يناير 2026 17:30

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية الغربية مع احتمال سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والمد الثاني عند الساعة 04:53، والجزرالأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 21:44

وفي بحر عمان، الموج خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 11:13 والمد الثاني عند الساعة 00:28،

والجزر الأول عند الساعة 17:46 والجزرالثاني عند الساعة 06:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                        26 16 80 35

دبي                            25 16 75 40

الشارقة                        25 15 75 30

عجمان                        25 15 75 40

أم القيوين                     24 15 80 35

رأس الخيمة                  25 14 70 30

الفجيرة                        24 17 70 30

العـين                          25 14 85 40

ليوا                             25 12 85 30

الرويس                        21 11 80 30

السلع                           22 12 85 35

دلـمـا                           21 15 80 35

طنب الكبرى / الصغرى   21 17 75 30

أبو موسى                     21 17 80 35.

المصدر: وام
