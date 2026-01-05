أعلنت شركة «كيو موبيليتي»، المتخصصة في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة والمتكاملة، عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح بمدينة أبوظبي، اعتباراً من 12 يناير الجاري، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.

ويأتي تطبيق النظام ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المواقف العامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، ودعم النشاط التجاري من خلال تسهيل حركة الزوار والعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى المنشآت الصناعية والتجارية.

وتشمل المرحلة الأولى من نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح القطاعات: M1 وM2 وM3 وM4 وM24، على أن يتم التوسع في التطبيق مستقبلاً وفقاً لمتطلبات الحركة المرورية واحتياجات المنطقة.

وتسهم الخطوة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الحركة التجارية، وخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة، حيث يبلغ إجمالي عدد المواقف التي سيتم تفعيلها ضمن نطاق المرحلة الأولى 4,680 موقفاً، إضافة إلى مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يضمن سهولة الوصول وراحة جميع المستخدمين.