الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح

تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح
5 يناير 2026 19:01

أعلنت شركة «كيو موبيليتي»، المتخصصة في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة والمتكاملة، عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح بمدينة أبوظبي، اعتباراً من 12 يناير الجاري، وذلك بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل.
ويأتي تطبيق النظام ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المواقف العامة، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، ودعم النشاط التجاري من خلال تسهيل حركة الزوار والعاملين، وتعزيز سهولة الوصول إلى المنشآت الصناعية والتجارية.
وتشمل المرحلة الأولى من نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفّح القطاعات: M1 وM2 وM3 وM4 وM24، على أن يتم التوسع في التطبيق مستقبلاً وفقاً لمتطلبات الحركة المرورية واحتياجات المنطقة.
وتسهم الخطوة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الحركة التجارية، وخلق بيئة عمل أكثر تنظيماً وكفاءة، حيث يبلغ إجمالي عدد المواقف التي سيتم تفعيلها ضمن نطاق المرحلة الأولى 4,680 موقفاً، إضافة إلى مواقف مخصصة لأصحاب الهمم، بما يضمن سهولة الوصول وراحة جميع المستخدمين.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
«تعرّف على السكان المحليين».. مشروع مبتكر لتعريف العالم بالعادات والتقاليد الإماراتية
المصدر: وام
الإمارات
مواقف أبوظبي
آخر الأخبار
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
الرياضة
«دبي لكرة السلة» يحقق العلامة الكاملة في 11 مباراة بالدوري الأدرياتيكي
اليوم 19:30
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
الرياضة
مكافأة للاعبي الكاميرون بعد التأهل لدور الثمانية في كأس أمم أفريقيا
اليوم 19:23
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اقتصاد
تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»
اليوم 19:23
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اقتصاد
«طاقة لشبكات النقل» تنال جائزة «أفضل مشروع بنية تحتية لعام 2025»
اليوم 19:21
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
الأخبار العالمية
ستارمر يعلن مساندته للدنمارك وسط تهديدات ترامب بضم جرينلاند
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©