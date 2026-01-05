الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
5 يناير 2026 20:42

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.. بحثا خلاله العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين.
كما بحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة .. مؤكدين ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.
وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها.
كما تبادل سموه والرئيس التركي وجهات النظر بشأن مستجدات المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

المصدر: وام
