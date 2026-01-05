الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
لجان التحكيم في مهرجان الظفرة.. شفافية وعدالة

لجان التحكيم في مهرجان الظفرة.. شفافية وعدالة
6 يناير 2026 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

تكثّف لجنة التحكيم في مهرجان الظفرة جهودها، لضمان تحكيم عادل ودقيق، في جميع منافسات مزاينة الإبل، بما يعكس حرص المهرجان على النزاهة والشفافية، ويعزّز ثقة الملاك والجمهور بنتائج الأشواط.
وتتولى اللجنة مسؤولية التحقق من كافة الاشتراطات الفنية للإبل، التي تنطلق قبل بدء الأشواط، لضمان جاهزية المطايا ودخولها المنافسات، وهي صافية تماماً من أي ملاحظات فنية، بما يحفظ حقوق جميع المشاركين.
وقال محمد عبدالله بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الظفرة: «حرصاً على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في المنافسات، تم اعتماد تعديل جديد في اشتراطات دخول الإبل إلى الشبوك ضمن مزاينة الظفرة، يقضي بالانتهاء من كافة لجان التشبيه والتسنين بشكل كامل قبل بدء منافسات الأشواط».
وأوضح المهيري، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان جاهزية المطايا للمنافسة منذ اللحظة الأولى، بحيث تدخل الإبل أشواط التحكيم وهي صافية تماماً من كافة لجان التشبيه والتسنين.
وأضاف: في حال وجود أي شك في سن الناقة من قبل لجنة الحكام، يلتزم مالك الناقة بتقديم جميع الإثباتات والوثائق، التي تؤكد السن الحقيقية للناقة، وذلك وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن العدالة بين جميع المشاركين، ويعزّز ثقة الملاك والجمهور في النتائج.

مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
لجنة التحكيم
محمد المهيري
