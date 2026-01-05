«السلامة الغذائية» تقيس وعي الجمهور خلال رحلات البر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، استبياناً خاصاً لحملة البر 2026 التوعوية، عبر منصاتها، وذلك لقياس أثر الحملة على المجتمع، ودعت الجمهور للمشاركة فيه، وتضمن الاستبيان عدداً من الاستفسارات، والإجابة بنعم أو لا، منها: مدى حرص مرتادي البر على وضع كمية كافية من الثلج في صندوق حفظ الأغذية سريعة التلف، ومدى الحرص على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام وبعد استخدام دورات المياه، ومدى تخطيط مرتادي رحلات البر المسبق للوجبات خلال الرحلة، وتحديد الكميات المناسبة لتفادي هدر الطعام، وهل تُطبخ الأغذية في وقت قريب من تقديمها لتفادي نمو البكتيريا، ومدى تفضيل مرتادي البر استخدام أدوات التعبئة والتغليف ذات الاستخدام لمرة واحدة لتفادي التلوث.

وأعلنت الهيئة مؤخراً عن بدء حملة لتعزيز الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية خلال الرحلات، وضمان الحصول على غذاء آمن، وذلك في إطار سعيها للوصول بالسلامة الغذائية في إمارة أبوظبي إلى أرقى المستويات، بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع. وفي هذا الإطار شكلت الهيئة فرق توعوية ضمن حملتها لأماكن التخييم والحدائق العامة، للالتقاء برواد وزوّار هذه الأماكن من مختلف فئات المجتمع، وتقديم النصائح والإرشادات لهم حول سبل التعامل الآمن مع المواد الغذائية لتجنب تلوثها أو تلفها نتيجة الممارسات الخاطئة.

وتتضمن الحملة نشر الرسائل التوعوية المرتبطة بسلامة الغذاء خلال رحلات البر عبر حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلُغات مختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع. كما تضم الرسائل فيلماً توعوياً يبيّن أهم النصائح الخاصة بسلامة الغذاء خلال الرحلات، بالإضافة إلى الرسائل النصية للجمهور. وشددت الهيئة على أهمية التأكد من وجود كميات كافية من الثلج في الحافظات خاصة التي تحتوي على أغذية سريعة التلف، والتأكد من وضع اللحوم النيّئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة أو الجاهزة للأكل مثل الخضار والفاكهة.

وأكدت الهيئة على أهمية استخدام الفحم الطبيعي أو الأخشاب أثناء عملية الشواء، مع تركها بعيدة عن أماكن التجمع لحين تخلصها من جميع أبخرة الكربون والغازات السامة، قبل استخدامها في عملية الشواء، وتفادي استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية الباردة في احتواء الأغذية الساخنة.

وناشدت الهيئة جميع مرتادي البر ضرورة شراء اللحوم المخصصة للشواء من وحدات البيع المعتمدة للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.