«شرطة دبي» تستشرف بناء مرونة سيبرانية مستدامة لأمن المعلومات

دبي (الاتحاد)

عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز أمن المعلومات ومركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل بناء مرونة سيبرانية مُستدامة لأمن المعلومات»، وذلك بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجهات المُشاركة، ورفع مُستوى الوعي بأهمية المرونة السيبرانية، ودعم التوجهات الاستراتيجية في مجال أمن المعلومات.

وشهد انطلاق الجلسة، العميد دكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والمقدم دكتور خبير سعيد ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات، وعدد من الخبراء والمختصين في أمن المعلومات من شرطة دبي ومن الشركاء الخارجيين.

وأكد العميد دكتور حمدان الغسية، أن بناء المرونة السيبرانية أصبح مساراً استراتيجياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة المؤسسات على الاستدامة والجاهزية المستقبلية، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية الناجحة تقوم على مواءمة الأمن السيبراني مع أهداف المؤسسة الشاملة، بما يضمن حماية البيانات واستمرارية الأعمال في مختلف الظروف.