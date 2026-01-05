الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني والمروري

جانب من ملتقى نايف المجتمعي (من المصدر)
6 يناير 2026 01:22

دبي (الاتحاد)

«السلامة الغذائية» تقيس وعي الجمهور خلال رحلات البر
عمار بن حميد: تمكين الشباب بمقدمة أولويات القيادة

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة نايف، والشركاء الاستراتيجيين، ملتقى نايف المجتمعي، بهدف تعزيز الوعي الأمني والجنائي والمروري بين أفراد المجتمع بشأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها.
وشهد الملتقى، حضور أكثر من 5000 شخص، وسط تفاعلٍ واسعٍ من العائلات والأطفال، تضمنت مجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب عروض الألعاب النارية، الأمر الذي وفر تجربة احتفالية ممتعة للجمهور.
وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي: «يأتي تنظيم ملتقى نايف المجتمعي في إطار نهج شرطة دبي، الرامي إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية كمنظومة متكاملة للأمن والاستقرار.

