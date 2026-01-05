الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة عجمان تستعرض المبادرات والمشاريع المستقبلية لعام 2026

شرطة عجمان تستعرض المبادرات والمشاريع المستقبلية لعام 2026
5 يناير 2026 23:06

عجمان (وام)
 استعرضت شرطة عجمان المشاريع والمبادرات المستقبلية لتعزيز الأداء ورفع مستوى الأمن في إمارة عجمان، وتعزيز أمن الطرق، وتخفيض نسبة الحوادث المرورية على طرق الإمارة، إلى جانب عرض الوسائل التقنية الحديثة، وآليات توظيف خصائص الذكاء الاصطناعي، والمبادرات المجتمعية المقترحة لعام الأسرة، بما يواكب التوجهات الحكومية في تعزيز جودة حياة المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القيادة العليا الدائمة، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، إلى جانب كبار الضباط أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة تقرير نتائج تقييم مؤشرات الأداء، وناقشت نتائج تحقيق المؤشرات الاستراتيجية لشرطة عجمان، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وفق الخطط المعتمدة، بما يعكس مستوى الالتزام المؤسسي بتحقيق المستهدفات وتحسين جودة الخدمات وتطويرها لعام 2026.
وفي ختام الاجتماع، وجّه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة والمتميزة، مثمناً ما تحقق من نتائج إيجابية، وحاثاً الجميع على مواصلة بذل المزيد من العطاء، ورفع وتيرة الأداء، وتعزيز الابتكار في العمل.

