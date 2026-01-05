الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين «زايد لأصحاب الهمم» وكليات التقنية العليا

الحضور في صورة جماعية (من المصدر)
6 يناير 2026 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم ومجمع كليات التقنية العليا مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكة فعّالة ومستدامة، تسهم في تطوير المسارات الأكاديمية والمهنية لأصحاب الهمم، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تراعي احتياجاتهم وتدعم استقلاليتهم.
وقّع مذكرة التفاهم عن هيئة زايد لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام للهيئة، فيما وقّعها عن مجمع كليات التقنية العليا الدكتور أحمد العور، المدير التنفيذي لكلية التقنية - أبوظبي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.
وتهدف المذكرة إلى إقامة علاقة شراكة استراتيجية بين الطرفين تتوافق مع أهدافهما الاستراتيجية، وتعزّز تبادل المعرفة والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل منهما، بما يُسهم في دعم وتمكين أصحاب الهمم في التعليم العالي، ومواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجاتهم.
وتشمل المذكرة التعاون في عدد من المجالات، من بينها التنسيق المشترك في الشؤون الفنية والأكاديمية للطلبة من أصحاب الهمم.
تتضمن المذكرة كذلك المشاركة في المؤتمرات والفعاليات ذات العلاقة، وطرح مجالات تعاون مستقبلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً، إلى جانب بحث إمكانية تطوير وتنفيذ برامج أكاديمية وتقنية ومهنية وفنية متخصّصة، وإجراء الدراسات والأبحاث.

كليات التقنية العليا
الإمارات
هيئة زايد لأصحاب الهمم
