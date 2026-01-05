الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معرض دبي العالمي للطوابع ينطلق فبراير المقبل

خلال الإعلان عن تفاصيل المعرض (من المصدر)
6 يناير 2026 01:21

دبي (الاتحاد)

تحتضن قاعة مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي، خلال شهر فبراير المقبل، معرض دبي العالمي لهواة الطوابع 2026 الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع بمشاركة دولية واسعة، وسيقام المعرض في الفترة ما بين 4 إلى 8 فبراير 2026.
ويكتسب المعرض أهمية خاصة كونه يُنظم للمرة الأولى في المنطقة العربية وغرب آسيا، ويتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع، وأيضاً مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع، مما يعكس المكانة المتقدمة لدبي على خريطة المعارض العالمية المتخصصة.
وقال عبدالله محمد طيب خوري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع: «المعرض سيشهد مشاركة قياسية من حيث عدد الدول المشاركة، ولأول مرة في تاريخ معارض الاتحاد الدولي يصل عدد الدول المشاركة إلى 76 دولة، و450 عارضاً من مختلف أنحاء العالم».

دبي
الإمارات
مركز دبي التجاري العالمي
جمعية الإمارات لهواة الطوابع
