الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جمعية الصحفيين» تنظم ورشتين تدريبيتين

خلال إحدى الورش التدريبية (من المصدر)
6 يناير 2026 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«السلامة الغذائية» تقيس وعي الجمهور خلال رحلات البر
«شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني والمروري

نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية، ورشتين تدريبيتين متخصصتين بعنوان «إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي»، قدمهما المستشار الدكتور محمد المرزوقي، خبير الإتيكيت والبروتوكول الدولي، وذلك في مقري الجمعية في دبي وأبوظبي.
وتأتي الورشتان ضمن البرامج المهنية، التي تنفذها الجمعية بهدف الارتقاء بالمهارات السلوكية والمهنية لأعضائها، وتعزيز حضورهم المؤسسي وقدرتهم على التفاعل الاحترافي في مختلف بيئات العمل. وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية: تنظيم هذه الورش يندرج ضمن حرص الجمعية على تمكين الصحفيين والإعلاميين من أدوات المعرفة المهنية المتكاملة، مشيرة إلى أن الإتيكيت والبروتوكول لم يعودا مفاهيم شكلية، بل أصبحا جزءاً أصيلاً من منظومة النجاح المهني.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد المرزوقي، أن ورشة «إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي» جاءت استجابة لحاجة ملحة في بيئات العمل المعاصرة لإعادة فهم مفهوم الإتيكيت بوصفه ثقافة ووعياً سلوكياً راسخا، وليس مجرد مجموعة من القواعد الجامدة.

جمعية الصحفيين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
آخر الأخبار
متطوع يوزع الطعام على النازحين في أمدرمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. محاولات ممنهجة للعودة إلى السلطة بالسلاح
6 يناير 2026
مسؤولون في إنفاذ القانون يخرجون مادورو وزوجته من المروحية نحو محكمة مانهاتن (رويترز)
الأخبار العالمية
فنزويلا: نسعى إلى بناء علاقة متوازنة مع واشنطن
6 يناير 2026
أهالي غزة يقفون عدة ساعات في طوابير طويلة للحصول على المياه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في غزة
6 يناير 2026
أبنية مدمرة في مخيم اليرموك جنوب دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تحديات اقتصادية وسياسية تواجه إعادة الإعمار في سوريا
6 يناير 2026
مجلس النواب العراقي
الأخبار العالمية
العراق: 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم 4 نساء
6 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©