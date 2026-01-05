الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي والمنصوري في أبوظبي

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
6 يناير 2026 01:22

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة جوير الله علي الأحَبَابي، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة علي محمد الدحام المنصوري، وعائلة المحامي سالم علي الأحبابي بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة جوير الله علي الأحبابي، وأقيم الحفل في فندق إرث في أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة.

نهيان بن مبارك
الإمارات
أبوظبي
أفراح الأحبابي
أفراح المنصوري
