علوم الدار

عمار بن حميد: تمكين الشباب بمقدمة أولويات القيادة

عمار بن حميد في صورة جماعية مع العرسان (وام)
6 يناير 2026 01:22

عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيـخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، العرس الجماعي السابع الذي نظمته المؤسسة، مساء أمس في متحف عجمان لـ 55 عريساً من أبناء الإمارة.
ويأتي تنظيم العرس الجماعي ضمن مبادرات المؤسسة الهادفة إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتعزيز الاستقرار الأسري، وذلك تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة، الذي يُعنى بترسيخ مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وهنأ سمو ولي عهد عجمان، العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة قائمة على المودة والرحمة والتعاون في تكوين أسرة صالحة وسعيدة ومستقرة.
وأثنى سموه على مبادرات الأعراس الجماعية، لما لها من أثر إيجابي كبير في التخفيف والتيسير للمقبلين على الزواج من شباب الوطن، وتشجيعهم على بناء حياة أسرية مترابطة، إلى جانب ترسيخها القيم الإماراتية في التآزر والتكافل المجتمعي، تماشياً مع توجهات عام الأسرة. وأكّد سموه أنّ القيادة الرشيدة تضع دعم شباب الإمارات وتمكينهم بمقدمة أولوياتها كونهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيراً إلى أنّ تنظيم هذا العرس الجماعي يأتي تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بتخفيف الأعباء على أبناء الإمارة المقبلين على الزواج، وضمان استقرارهم الأسري والاجتماعي. حضر العرس عدد من المسؤولين وأعيان المجتمع، والمدعوون، وذوو العرسان وأقرباؤهم.

عمار بن حميد
الإمارات
عمار بن حميد النعيمي
عمار النعيمي
تمكين الشباب
العرس الجماعي
العرس الجماعي بعجمان
الأعراس الجماعية
عجمان
ولي عهد عجمان
