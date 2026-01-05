سلطان القاسمي يشهد افتتاح مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 22

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء اليوم، افتتاح مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 22، الذي يقام على مدار 7 أيام بمشاركة أكثر من 80 شاعراً وناقداً وإعلامياً، وذلك في قصر الثقافة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مسجلة بعنوان «أعوام من الشعر»، تناولت جهود ومبادرة سموه في إنشاء بيوت الشعر على مستوى الوطن العربي والتي أنهت عامها الـ 10، ومساهمتها في حفظ الحركة الشعرية العربية من خلال جعل بيوت الشعر منارات ثقافية للغة العربية ومراكز للإبداع والتلاقي بين الشعراء والنقاد.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشاعر الدكتور أحمد بلبولة الفائز بجائزة الشارقة للشعر العربي، إلى جانب الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر وهم: محرز بن محسن راشدي من تونس في المركز الأول، والمهدي الأعرج من المغرب في المركز الثاني، والحسن محمد محمود من موريتانيا في المركز الثالث.

واستمع سموه والحضور إلى قراءات شعرية لكل من: الشاعرة نجاة الظاهري من الإمارات، والشاعر الدكتور أحمد بلبولة من جمهورية مصر العربية، والشاعر هزبر محمود من جمهورية العراق.

وألقت الشاعرة نجاة الظاهري قصيدة بعنوان «الشاعر»، قالت في مستهلها //

قد غمّســــت في فضـــــاء الله عينـــاهُ.. مؤولاً من نقـــــوش النجــــم رؤيــــاهُ

مستلهماً سيــــرة الماضـــــي وآيتــــه.. ومانحـــــاً نفســــــه وقتـــــاً تمنّــــــاهُ

أوحــــــى إلى الليل: كن يا ليلُ ملهمنا.. فللضــــــلال اشتــــــداد ما احتملنــــاهُ //.

وأضافت الظاهري //

أوقـــــد لنا لغـــــةً تُهدي وأغنيــــــة.. تطهـــــر القلــــــب مما بـــات يخشاه

وترقــــص الروح حتى لا ترى حجباً.. تعطـــــــي المعاني من الإخفاء أقصاه

تحـــــــرّر العيـــن من أقذائها فترى.. وتغســــــل السمــــع من صمت تغشّاه //.

وألقى الشاعر الدكتور أحمد بلبولة قصيدة بعنوان «وردة الأرض»، قال فيها //

أَلُوتَسَةٌ مالَتْ فتاتُك أم فَجْرُ.. تفتِّشُ عن قُرْطٍ بمائِكَ يا نهرُ؟

هل فكَّرَتْ ذاتُ الضَّفائر أنها.. سَتُشْبِهُها في حظِّها الجرَّةُ البِكْرُ؟

وقد شَرَدَتْ بين الحدائقِ لا تعي.. فواكهُها شيئا ولا عَلِمَ القَصْرُ //.

وأضاف بلبولة //

ستُهْدَى قريبا للخليلِ وزوجِهِ.. وتتركُ مصرَ اليوم لو سَمَحَتْ مِصْرُ

من النيل للصحراء ثمةَ رِحْلَةٌ.. سيُكملُ فيها الشِّعرُ ما أهملَ النثرُ

وتُعْطَى عن الدلتا الجزيرةَ بنتُها.. وهل تقبل الدلتا يفارقها الزَّهرُ؟ //.

كما ألقى الشاعر هزبر محمود قصيدة بعنوان «ذكرى من النهر»، قال فيها //

بــــاب لكشكولَ لا يُبدي ولا يخفــي.. كأنهُ الحلْــــم مفتوحٌ إلى النصفِ

لــــم أغلقِ البــــابَ لكنْ ظلَّ يُثقلُني.. ذنــــبُ العيونِ التي أغلقتُها خلْفــي

كنتُ ابنَ سِلْمَينِ حينَ النهر عانقَني.. فأنقذَتْنـــــي من الموتِ ابنةُ الجُرْفِ//.

واختتم هزبر قصيدته، قائلاً //

يقول لي: قد حملتَ الطين من غرق.. وصنف طينكَ هذا ليس من صنفــي

لكنَّ يوحِّدُنـــــا أنَّ الميــــــاهَ بنــــــا.. قــروضُ نهْرٍ وأَنَّ الشمسَ تستوفي

فخــــضْ جفافاً لما بعدَ الشقوقِ.. ولاتعـــــدْ لنهرِكَ وجهاً واضــحَ اللهفِ //.

ويشارك في الدورة الـ 22 من مهرجان الشارقة للشعر العربي أكثر من 80 شاعراً وناقداً وإعلامياً من العالم العربي وعدد من الدول الأفريقية، ويعتبر المهرجان فضاء موازياً للمنصات الرسمية يتيح للمشاركين نقاشات مفتوحة ولقاءات مباشرة بين الشعراء والنقاد والإعلاميين، كما يمنحهم فرصة تبادل الرؤى والخبرات، ما يسهم في اكتشاف أصوات جديدة يمنحها فرصة الحضور والتفاعل.

ويستعرض المهرجان خلال أيامه القراءات الشعرية، والأمسيات الشعرية، إضافة إلى ركن لتوقيع الدواوين الشعرية لمجموعة من المبدعين، ويطل القراء العرب على 12 اسماً جديداً من الفائزين في جائزة القوافي الذهبية، الذين ساهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي خلال 12 عدداً لعام 2025.

شهد الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والشعراء والنقاد ومتذوقي الشعر.