الثلاثاء 6 يناير 2026
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب
6 يناير 2026 11:55

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق دولة المهندس علي أبو الراغب.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

المصدر: وام
الأردن
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن راشد
علوم الدار
أمام محمد بن راشد.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
اليوم 13:54
