الثلاثاء 6 يناير 2026
علوم الدار

أمام محمد بن راشد.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

محمد بن راشد
6 يناير 2026 13:54

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أدّى 35 من القضاة المواطنين الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

 

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن أمنياته للقضاة الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم القضائية النبيلة، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في إرساء دعائم العدل، وصون الحقوق، وترسيخ سيادة القانون، والالتزام بقيم النزاهة والحياد التي تُشكّل جوهر رسالة القضاء.

 

وشدّد سموه على أن القضاء المستقل والنزيه يُعد ركناً أساسياً في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وحصناً لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وأن القضاء العادل يسهم في بناء مجتمع آمن ومتوازن يدعم مسيرة التنمية الشاملة.

 

من جانبهم، عبّر القضاة الجدد عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته وتوجيهاته السامية، مؤكدين التزامهم بأداء واجبهم القضائي بكل أمانة وتجرد، والتمسك بأعلى معايير العدالة والنزاهة في خدمة الوطن والمجتمع.

 

حضر مراسم أداء اليمين، المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي رئيس المحاكم للشؤون الإدارية بالإنابة، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس محكمة التمييز رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والاستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي.

 

المصدر: وام
