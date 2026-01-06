حاكم الشارقة يكرّم الفائزين بجائزة القوافي 2025

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، الشعراء الفائزين بجائزة القوافي 2025، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للمشاركين من ضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته الـ 22، من مختلف أنحاء الوطن العربي من الأدباء والشعراء والإعلاميين، والذي انطلق مساء أمس.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشعراء الفائزين، حيث ألقى كل منهم قصيدته الفائزة، وتنوعت الموضوعات التي تناولها الشعراء ما بين الرثاء والفخر بالوطن والتأمل في النفس والطبيعة، كما تغنى بعضهم بالشارقة وما تمثله من نقطة ضوءٍ ساطعة في سماء الثقافة والأدب العربي. و صافح سموه في نهاية اللقاء الشعراء والحضور، وتسلم عدداً من الإهداءات الخاصة من الشعراء كالدواوين الشعرية والكتب المتنوعة.

وأعرب الحضور من الشعراء المكرمين عن خالص امتنانهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته لأصحاب الكلمة والشعراء، وجميع الأدباء والمبدعين في مختلف ضروب الإبداع والفنون، وعلى تكريمهم وتشريفهم باختيار قصائدهم وطباعتها لتكون في سجّل جائزة القوافي المتميزة.

وألقى الشاعر حسين العبد الله، من سوريا قصيدته الفائزة بعنوان " لو أمطرت ذهباً"، والشاعر أحمد شلبي من جمهورية مصر العربية قصيدته "الوقوف بمنتصف الحُلم"، والشاعر راشد عيسى من الأردن قصيدته "همسة من جزيرة النور"، ونوفل السعيدي من المغرب قصيدته "طفل المدينة".

كما ألقى كل من الشاعر عمر الراجي من المغرب قصيدته" غريب الأندلس"، والشاعر زكريا مصطفى من السودان قصيدته " وردٌ لحارسة المعنى"، والشاعر حمزة اليوسف من سوريا قصيدته "صدى"، والشاعر عبد الله عبد الصبور من مصر قصيدته " إلى روح أبي"، والشاعر محمد سعيد العتيق من سوريا قصيدته "فضائل".

كما ألقت الشاعرة أسماء الحمادي من الإمارات قصيدتها " الصبح مذهبها"، وخالد الحسن من العراق قصيدته " صلاة في مسجد النور"، واختتم الشاعر شمس الدين بوكلوة من الجزائر بقصيدته الفائزة "طريق الشمس".