الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: القضاء المستقل والنزيه ركن أساسي في استقرار المجتمعات

محمد بن راشد
6 يناير 2026 15:51

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن القضاء المستقل والنزيه يُعد ركناً أساسياً في استقرار المجتمعات وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وحصناً لحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

وأدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 35 من القضاة المواطنين الجدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك في قصر زعبيل بدبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القضاء
محمد بن راشد
