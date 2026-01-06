الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل مديري بيوت الشعر في الوطن العربي

حاكم الشارقة يستقبل مديري بيوت الشعر في الوطن العربي
6 يناير 2026 16:04

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، مديري بيوت الشعر في الوطن العربي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه بمديري بيوت الشعر في كل من: المفرق بالأردن، ونواكشوط بموريتانيا، والأقصر بمصر، والقيروان بتونس، وتطوان ومراكش بالمغرب، والخرطوم بالسودان، مشيداً سموه بما تقدمه بيوت الشعر وما تسهم به في الحركة الثقافية بكافة أنحاء الوطن العربي، ومتناولاً دور الأدب والشعر في تطوير الذائقة الشعرية والمنافسة الشريفة وتشجيع الشعراء الشباب ونشر إنتاجهم وتعريفهم على الأوساط الثقافية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهمية تسليط الضوء بصورة أكبر على ما تقدمه بيوت الشعر في الوطن العربي، وذلك من خلال تكثيف البرامج الإعلامية والتلفزيونية التي تتناول أنشطة وأخبار بيوت الشعر، والعمل على إبرازها بصورةٍ واسعة ليطلع عليها كل المتلقين من المشاهدين والمستمعين، مما يسهم في تطوير تجربة بيوت الشعر بشكل عام وتجربة الشعراء الخاصة ويزيد من انتشارهم ويشجعهم على مزيد من الإنتاج الأدبي والإبداعي.

وقدّم مديرو بيوت الشعر خلال اللقاء شروحات مفصلة حول الإنجازات التي حققتها البيوت منذ إنشائها والخدمات الكبيرة التي أسهمت في تقديمها للشعراء وللجمهور المتابع والمتذوق للشعر العربي، مما أسهم في ظهور أجيالٍ جديدة من الشعراء الشباب وتشجيعهم على المشاركة وإبراز مواهبهم، كما قدموا شكرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه اللامحدود للشعر العربي، وعلى متابعة سموه الشخصية لكافة أنشطة بيوت الشعر، مما انعكس على ترسيخ وتعزيز هذه التجربة الفريدة في كافة المدن التي تحتضن بيوت الشعر.

المصدر: وام
بيوت الشعر
الشارقة
حاكم الشارقة
