الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني للأرصاد": أجواء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار غداً

أجواء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار غداً
6 يناير 2026 16:49

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي فسيكون خفيف إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:25والمد الثاني عند الساعة 05:25، والجزرالأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

أخبار ذات صلة
5.5 أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
طقس صحو وسحب منخفضة واحتمال سقوط أمطار غدا

أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 01:03، والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

المصدر: وام
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي كما يراه رئيس "مايكروسوفت": مساعد للعقل لا بديل عن الإنسان
الذكاء الاصطناعي
رئيس "مايكروسوفت" يطرح رؤية مختلفة لما ينتظر الذكاء الاصطناعي في 2026
اليوم 17:13
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
الرياضة
مبابي خارج قائمة ريال مدريد في السوبر الإسباني
اليوم 17:12
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اقتصاد
«إكسبو الشارقة» يستعد لإطلاق الدورة 21 من معرض «ستيل فاب»
اليوم 17:09
ريان ماسون
الرياضة
ويست بروميتش يقيل مديره الفني ريان ماسون
اليوم 17:06
الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات جديدة مع أميركا مقابل الإعفاء من التأشيرة
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس ترتيبات جديدة مع أميركا مقابل الإعفاء من التأشيرة
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©