حملة «بيت الخير» الرمضانية تستهدف 65 ألف مستحق بنفقات قيمتها 69 مليون درهم

أعلنت جمعية بيت الخير عن انطلاق النسخة الثالثة من حملتها الرمضانية «حق معلُوم» للعام /1447هـ - 2026م/ مستعرضة أهداف الحملة ومشاريعها الإنسانية التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية خلال مؤتمر صحفي بدبي بحضور قيادات الجمعية وعدد من مسؤوليها عن مستهدفات الحملة ومشاريعها الخيرية مؤكداً أن الحملة تستهدف دعم وإسعاد أكثر من 65 ألف مستحق مسجل في قاعدة بيانات الجمعية إلى جانب فئات أخرى من أشد الناس حاجة بما يمكنهم من تلبية متطلبات المعيشة والاستمتاع بالأجواء الروحية والاجتماعية للشهر الفضيل.

وأشار العوضي إلى أن حملة هذا العام تتزامن مع إعلان القيادة الرشيدة لعام 2026 «عاماً للأسرة» حيث تركز «بيت الخير» على دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً وتحسين مستوى معيشتها وتعزيز استقرارها الاجتماعي من خلال برامج ومشاريع خيرية تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عنها خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف أن إدارة الجمعية وضعت هدفاً طموحاً بإنفاق 68,9 مليون درهم ضمن حملة «حَقٌّ مَّعْلُوم 3» تتوزع على عدد من المشاريع والبرامج الخيرية في مقدمتها توزيع المير الرمضاني بقيمة 7 ملايين درهم لدعم إفطار الأسر خلال الشهر الفضيل إلى جانب مشروعي زكاة الفطر بقيمة 2,5 مليون درهم والعيدية بقيمة 1,2 مليون درهم بما يسهم في إدخال الفرحة على أفراد الأسر المستفيدة في عيد الفطر المبارك كما تشمل الحملة دعماً نقدياً وعينياً شهرياً بقيمة 7,6 مليون درهم للأسر المواطنة الأقل دخلاً.

وأضاف أن الجمعية تطمح هذا العام إلى توزيع 50 ألف وجبة إفطار يومياً بقيمة 18 مليون درهم وإقامة 12 خيمة رمضانية من بينها أكبر خيمة إفطار على مستوى الدولة تستوعب يومياً أكثر من 8000 صائم كما تشمل الحملة مشروع الغارمين بقيمة 6 ملايين درهم إلى جانب المساعدات الطارئة التي خصص لها مبلغ 26,5 مليون درهم لتلبية الاحتياجات العاجلة وتجسيد معاني التكافل الاجتماعي خلال الموسم الرمضاني.

وتأتي حملة «حَقٌّ مَّعْلُوم 3» تتويجاً لمسيرة 37 عاماً من العطاء المتواصل منذ تأسيس «بيت الخير» عام 1989 حيث أنفقت الجمعية أكثر من 3,1 مليار درهم لدعم الأسر المستحقة من مختلف الشرائح الاجتماعية وفق أفضل الممارسات ومعايير الجودة والتميز ما أسهم في حصولها على جوائز مرموقة.