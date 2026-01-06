الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"

حمدان بن محمد يطلع على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1"
6 يناير 2026 20:05

اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1".
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اطّلعت على مشروع تطوير "شاطئ جميرا 1" الذي تنفذه بلدية دبي، ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية للشواطئ العامة في الإمارة.. مشروع نوعي يتكامل مع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة 2033 وخطة دبي الحضرية 2040. المشروع الجديد يزيد المساحة الشاطئية بنسبة 50%، وقد تم إنجاز 95% من أعمال التطوير، ليُقدّم نموذجاً متكاملاً لشاطئ عصري يرتقي بجودة الحياة ويُوفر أفضل التجارب والخدمات لجميع فئات المجتمع، ويجسّد رؤيتنا في أن تكون شواطئ دبي الأفضل والأجمل على مستوى العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
