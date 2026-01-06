الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«ملتقى الشتاء» في حديقة المسحاب

«ملتقى الشتاء» في حديقة المسحاب
7 يناير 2026 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها
«الفارس الشهم 3» تبدأ دورة جديدة من توزيع المساعدات في غزة

نظّمت إدارة دوريات الفرسان بمديرية الدوريات الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، «ملتقى الشتاء» في حديقة المسحاب، والذي استهدف العائلات، وتضمن عدداً من الأنشطة التفاعلية، إلى جانب عرض «دورية السعادة»، ودورية «سبورت»، واستعراض للموروث الشرطي، الذي يبرز تاريخ العمل الشرطي وتطوره.
وشملت الفعالية ورشاً توعوية موجهة للأطفال، ركّزت على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، والتقيد بتعليمات ركوب الحافلة المدرسية، إضافة إلى فقرات متنوعة قدمتها فرقة (K9)، وحظيت بتفاعل وإقبال من الزوّار.

أبوظبي
الإمارات
حديقة المسحاب
شرطة أبوظبي
دورية السعادة
آخر الأخبار
عنصران من الحرس الوطني الفنزويلي يراقبان الحدود بين فنزويلا والبرازيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
7 يناير 2026
جنود لبنانيون يقفون على مركبة عسكرية في قطاع الليطاني - أرشيفية
الأخبار العالمية
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
7 يناير 2026
قادة أوروبيون خلال اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
7 يناير 2026
جنود إسرائيليون خلال اقتحام جامعة بيرزيت
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
7 يناير 2026
سودانيون خلال تجهيز مساعدات غذائية في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
7 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©