أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة دوريات الفرسان بمديرية الدوريات الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، «ملتقى الشتاء» في حديقة المسحاب، والذي استهدف العائلات، وتضمن عدداً من الأنشطة التفاعلية، إلى جانب عرض «دورية السعادة»، ودورية «سبورت»، واستعراض للموروث الشرطي، الذي يبرز تاريخ العمل الشرطي وتطوره.

وشملت الفعالية ورشاً توعوية موجهة للأطفال، ركّزت على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، والتقيد بتعليمات ركوب الحافلة المدرسية، إضافة إلى فقرات متنوعة قدمتها فرقة (K9)، وحظيت بتفاعل وإقبال من الزوّار.