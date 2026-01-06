«جمعية توعية ورعاية الأحداث» تناقش برامج 2026

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، اجتماع الجمعية الـ75، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور محمد مراد عبدالله، أمين السر العام، وميرزا الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية: الدكتور خليفة السويدي، والدكتور جاسم ميرزا، والدكتور سيف الجابري، وبدرية الياسي، وموزة الشومي، ومريم الأحمدي، وهيام الحمادي. وتم خلال الاجتماع، التصديق على محضر الاجتماع الـسابق الـ74، بعد الاطلاع عليه، كما جرى اعتماد التقرير الإداري لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2025، واعتماد خطة البرامج والأنشطة المقترحة للعام الجاري 2026 بما يتناسب مع عام الأسرة.

واطّلع المجلس على تقارير دورات المخيم الشتوي المقدمة للأحداث من مركز لوتاه التقني، بالتعاون مع مركز صون للرعاية والتأهيل-هيئة تنمية المجتمع.

وبحث المجلس تطوير أهداف الجمعية، بما يعزز دور الأسرة وتمكين الأبناء، وتنمية القيم المجتمعية، والمهارات التعليمية والمهنية، والمساهمة الفاعلة في التوعية والوقاية، وتمت مناقشة تعديل النظام الأساسي بناءً على نموذج نظام الجمعيات ذات النفع العام المعتمد من مجلس الوزراء. كما تمت مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الـ33، وأقرّ المجلس اعتماد إطلاق جائزة سعيد أحمد لوتاه، للأسرة المثالية في رعاية الأبناء.

وناقش المجتمعون عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة بالمسابقات والبرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك المقبل، وما استجد من أعمال، وعدد من المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال.