علوم الدار

شرطة دبي: استقدام وتوظيف الفئات المساعدة عبر المكاتب المرخصة فقط

جهود متواصلة للتوعية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال» (من المصدر)
7 يناير 2026 01:27

دبي (الاتحاد)

حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع عروض على مواقع التواصل الاجتماعي تُروِّج لتوفير خدمات استقدام وتوظيف الفئات المساعدة والعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هذه العروض، يقدمها مُحتالون من أجل الحصول على مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة.
ودعا مركز مكافحة الاحتيال الراغبين في استقدام الفئات المساعدة إلى التعامل مع المكاتب المرخصة والمعتمدة في الدولة فقط، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لأي جهة تُروِّج لقدرتها على استقدام الفئات المساعدة بعيداً عن الطرق والإجراءات القانونية المُعتمدة، التي تحمي حقوق كافة الأطراف.
وأشار المركز، ضمن حملته المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائم من التعرض لأي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، وضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة والموثوقة.
كما دعا مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال، أو أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة eCrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.

